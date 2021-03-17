Глава МИД РФ: Крым навсегда останется с Россией

Государства Запада во главе с США не смогут изменить того, что Крым навсегда стал частью России. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на телеканале «Крым-24″ по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения, — сказал Лавров.

Он напомнил, что семь лет назад крымчане высказались за вхождение полуострова в состав России в полном соответствии с международным правом.

Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота, — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров пообещал, что российская дипломатия продолжит «вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой».

Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору, — сказал министр. — А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять.

Референдум 2014 года он назвал эпохальным событием. По словам министра, растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов.