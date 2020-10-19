Глава МИД РФ на переговорах с Генсеком Совета Европы указал на неприемлемость водной блокады Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич подчеркнул неприемлемость водной блокады Крыма.

Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций — и европейских, и универсальных — и в нарушение той рекомендации, которая была сделана еще в 2016 году специальным представителем генсека Совета Европы господином Жераром Штудманом, который посетил Крым, подготовил доклад. Одной из его рекомендаций была необходимость незамедлительно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой, — цитирует Лаврова ТАСС .

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, стороны также обсудили продолжение открытой дискриминации русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики. Глава МИД РФ привлек внимание Пейчинович-Бурич к недопустимости героизации нацистских преступников и их пособников, неприемлемости разрушения памятников воинам — освободителям Европы.