Глава МИД РФ напомнил о предложении из США, провести в Крыму «второй референдум»

Дела минувших дней, но все же…

Экс-госсекретарь США Джон Керри в 2014 году предлагал провести второй референдум в Крыму, чтобы «западные товарищи» верифицировали это голосование. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Я открою секрет, я надеюсь, что на меня не обидится бывший государственный секретарь США, в то время занимавший этот пост. Джон Керри в апреле 2014 года после крымского референдума сказал: мы все понимаем, это было честное голосование, но вы его провели в ускоренном темпе, за неделю объявили и сразу проголосовали, — цитирует Лаврова ТАСС .

В связи с этим, по его словам, Керри предлагал провести еще один референдум в Крыму осенью или летом того же года.

Объявите его за пару месяцев, результат будет точно такой же, но вы пригласите наблюдателей международных, и они благословят вас и верифицируют все, — продолжил приводить предложения Керри Министр иностранных дел России. — Понимаете, речь идет не о существе вопроса, а существо всем было понятно, а о том, чтобы какую-то красивую внешнюю картинку создать и потом сообщить: да, вот они проголосовали, а верифицировали это голосование мы, западные товарищи, — вот о чем идет речь здесь.

Напомним, 16 марта 2014 года на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

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