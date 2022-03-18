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Глава МИД РФ объяснил, что подразумевает денацификация на Украине
Скриншот: RT

Глава МИД РФ объяснил, что подразумевает денацификация на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 18.03.2022

Денацификация на Украине подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.

Конечно, также и денацификация, это наше абсолютное требование. Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также это будет означать отмену любого законодательства, которое дискриминирует русскоговорящее население и все права русскоговорящего населения. Они испытывали фантастическую дискриминацию на Украине, их очень обижали, — сказал Лавров.

В ходе переговоров между Россией и Украиной, которые прошли 7 марта в Беловежской Пуще, в том числе затрагивалась тема статуса русского языка, заявил ранее член российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24«.

Мы привезли в Белоруссию уже конкретные письменные предложения, систематизированные, детальные… Там есть и политические аспекты, вопросы денацификации и вопросы русского языка, — сказал он.

Однако, по словам Министра иностранных дел России, для того, чтобы лучше понять нынешний расклад, необходимо вспомнить о заявлениях, сделанных самим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я уже говорил, что ультрарадикалы призывали к изгнанию русских с Крыма, а в сентябре прошлого года президент Зеленский заявил следующее: «Если вы считаете, что вы русский, если вы хотите быть русским, если вы хотите дружить с Россией, пожалуйста, поезжайте в Россию». Он сказал это буквально несколько месяцев тому назад, — отметил Лавров.

 Увы, но идея изгнания русских с Украины по-прежнему занимает мысли политиков «незалежной». У кого-то остались сомнения в необходимости спецоперации?

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