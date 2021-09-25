Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Запада по поводу выборов в Крыму

Заявления Запада о непризнании выборов в Госдуму в Крыму являются попыткой отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

То, что сейчас на Западе ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой крымской платформы в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это — попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны, — цитирует Лаврова ТАСС .