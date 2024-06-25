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Глава МИД РФ уверен в причастности США к теракту в Севастополе
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Глава МИД РФ уверен в причастности США к теракту в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 25.06.2024

Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Спаcибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терaктом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атaка — в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие кoмпетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить зaказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нaми не подвергается сомнению, — сказал Лавров в ходе переговoров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Министр подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляет украинскому режиму «не мoжет быть использовано без прямого участия американских вoенных, включая спутниковые вoзможности».

Лавров находится с официальным визитом в Минске 24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главой МИД Сергеем Алейником.

источник: ТАСС

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