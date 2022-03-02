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Глава МИД России напомнил: принадлежность Крыма не подлежит обсуждению
Фото: profile.ru

Глава МИД России напомнил: принадлежность Крыма не подлежит обсуждению

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:37 02.03.2022

Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, это часть Российской Федерации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению, — сказал он.

Министр иностранных дел напомнил, что несмотря на убедительные итоги референдума 2014 года Киев отказался признавать Крым частью РФ. Любые попытки сейчас поднимать эту тему на международном, каком-либо «переговорном» уровне не имеют смысла. Отметим, что это заявление сделано на фоне планируемого второго раунда переговоров между делегациями России и Украины.

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