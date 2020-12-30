Глава МИД Украины: тема Крыма станет для России «адской» в будущем году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в 2021 году резко усилить международное давление на Россию по теме Крыма.

Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали, — сказал он в опубликованном в среду интервью украинской службе новостей «ТСН« . — Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели.

Кулеба также добавил, что главным рычагом давления станет запуск так называемой «крымской платформы» — переговорной площадки для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, якобы подвергаются преследованиям.

По словам Кулебы, уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите, запланированном предварительно весной 2021 года, однако он не стал уточнять, о каких странах идет речь.

В Крыму на громкое «адское» заявление отреагировали спокойно. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от КрымаСергей Цеков заявил, что обещание киевских властей сделать крымскую тему для России «адской, а не священной» является не более чем самовнушением.

Подобные заявления из уст киевских политиков — не более чем самовнушение, что они на что-то способны, а по факту они останутся у разбитого корыта. Кулеба подобными высказываниями разрушает Украину и никак не может понять, что для его страны самое главное – хорошие и добрые отношения с Россией, — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, Крым никогда не будет для России в тягость.

Крым для граждан России – это святая земля. Никогда Крым уже не будет вместе с Украиной, — подчеркнул сенатор.