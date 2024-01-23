Глава МИДа РФ Сергей Лавров: русские и украинцы живут в Крыму в мире и согласии

Русские и украинцы мирно сосуществуют друг с другом в Крыму вопреки прогнозам Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.
Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии, — сказал глава МИДа РФ.
По словам Лаврова, изменения в сознании украинцев отчетливо видны в соцсетях.
Несмотря на жесточайшую цензуру пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях, — отметил министр.
Глава МИД РФ подчеркнул, что новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру, а «не думает, как набить собственные карманы».
По материалам ТАСС.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир