Глава МИДа РФ Сергей Лавров: русские и украинцы живут в Крыму в мире и согласии

Русские и украинцы мирно сосуществуют друг с другом в Крыму вопреки прогнозам Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии, — сказал глава МИДа РФ.

По словам Лаврова, изменения в сознании украинцев отчетливо видны в соцсетях.

Несмотря на жесточайшую цензуру пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях, — отметил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру, а «не думает, как набить собственные карманы».

По материалам ТАСС.