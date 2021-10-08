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Глава минкурортов РК анонсировал концепцию Большой Крымской тропы

Глава минкурортов РК анонсировал концепцию Большой Крымской тропы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:32 08.10.2021

В ходе сессии до официального открытия Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» в Сочи министр курортов и туризма РК Вадим Волченко поделился опытом развития природного и экологического туризма в Республике, а также анонсировал концепцию создания Большой Крымской тропы.

Сейчас мы работаем над концепцией Большой Крымской тропы, в соответствии с требованиями, в том числе международного законодательства, определяем точки для инвестирования, для инфраструктуры. А также определяем территории, где антропогенная нагрузка будет максимально ограничена. Планируется, что проект будет сдан в следующем году, — сказал Вадим Волченко.

Глава минкурортов РК анонсировал концепцию Большой Крымской тропы

В сессии также приняли участие лидер группы специалистов по туризму на ООПТ (TAPAS), представитель Всемирной комиссии по ООПТ (WCPA), Международного союза охраны природы (IUCN) Анна Спенсли, заместитель председателя правления АО «Национальная компания Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов и глава Ассоциации директоров заповедников и национальных парков «Заповедная Россия» Рафиля Бакирова.

Глава минкурортов РК анонсировал концепцию Большой Крымской тропы

Фото: минкурортов РК.

 

Глава минкурортов РК анонсировал концепцию Большой Крымской тропы

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