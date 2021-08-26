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Глава минстроя Крыма проинспектировал объекты в Керчи

Глава минстроя Крыма проинспектировал объекты в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:23 26.08.2021

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов проинспектировал объекты в Керчи.

По его словам, в целом ситуация в Керчи находится под контролем заказчика. Есть незначительные отставания от графика производства работ, однако, причины объективные. Связаны они с удорожанием стройматериалов, что замедлило рабочий процесс. Но благодаря новому Постановлению РФ о мерах поддержки строительной отрасли, дополнительные расходы подрядчиков будут компенсированы. Кроме того, чрезмерные осадки в Керчи также повлияли на темпы производства работ.

Глава минстроя Крыма проинспектировал объекты в Керчи

Так, министр проверил ход работ по строительству детского сада в районе улиц Орджоникидзе и Клиновского на 140 мест в рамках нацпроекта «Демография».

Строительство детского сада ведется по графику. Однако количество рабочих недостаточное. Дал поручение к концу недели увеличить количество человек в два раза. К реализации объекта приступили в ноябре 2020 года, на сегодняшний день нет сомнений, что завершим строительство к концу года. Стоимость проекта составляет более 175 млн рублей. На данный момент возведение железобетонного каркаса завершено на 100%, кровля – на 80%. Начались работы по утеплению фасада, – отметил Храмов.

Глава минстроя Крыма проинспектировал объекты в Керчи

Также министр посетил школу на 800 мест и 48-квартирный жилой дом, строительство которых реализуется в рамках федеральной целевой программы.

Строительство школы на 800 мест и 48-кв. дома для переселения граждан с микрорайона Цементная Слободка ведется с отставанием от графика производства работ, что связано с удорожанием стройматериалов. Кроме того, на объектах отсутствует исполнительная документация в должном виде и график производства работ. Поручил заказчику разобраться с ситуацией, организовать на следующей неделе выезд на эти объекты и проверить наличие всей необходимой документации. По итогам выезда примем соответствующие меры, – отметил министр.

Глава минстроя Крыма проинспектировал объекты в Керчи

На строительство школы выделено порядка 840 млн рублей. Завершить работы планируется в 2023 году. К строительству жилого дома рабочие приступили в августе 2020 года, и уже к концу текущего года строительство будет завершено. На объект выделено более 173 млн рублей. Таким образом, в Керчи появятся дополнительные три тысячи квадратных метров жилья.

Глава минстроя Крыма проинспектировал объекты в Керчи

По информации пресс-службы министерства строительства и архитектуры РК.

Глава минстроя Крыма проинспектировал объекты в Керчи

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