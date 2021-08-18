Глава минздрава: в Крым доставлено 507 242 дозы вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения РК рассказал о темпах вакцинации и ситуации с оказанием медицинской помощи больным COVID-19.

На сегодняшний день коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией не изменился и составляет 3 716 коек в 31 организации здравоохранения. На минувшей неделе в стационары госпитализировано 1 374 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 228 человек или 19 процентов выше уровня прошлой недели (прошлая неделя – 1 146 человек). Выписанных пациентов на 16 меньше, чем на прошлой неделе, их количество составило 1 922 человека (на прошлой неделе 1 938 человек). Количество пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, требующих госпитализации, уменьшилось на 62 процента и составило 75 человек (199 прошлая неделя). Выписано 465 человек, что выше уровня прошлой недели на 173 процента. В целом общий уровень госпитализированных увеличился на 104 человека или на 7 процентов, — сообщил министр.

На сегодняшний день в стационарах на лечении находится 2 855 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находится 5 496 человек.

Из продолжающих лечение 348 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 984 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония получает оксигенотерапию в условиях стационара, — рассказал Александр Остапенко.

Продолжается проведения вакцинальной кампании.

На сегодняшний день в республику фактически поставлено 507 242 дозы вакцины, в том числе «Гам-КОВИД-вак» — 463 488 доз, «ЭпиВакКорона» — 20 200, «КовиВак» — 3 570, «Спутник Лайт» — 19 984. Вакцинировано 1 этапом – 454 037 человек, вакцинированных 2 этапом – 397 438. Остаток вакцины составляет 53 205 доз, сегодня будем получать «Спутник Лайт» 1500 доз. В ближайшие дни ожидается поставка также «Спутник Лайт» — 2000 доз, — сообщил Остапенко.

Продолжают работать те же стационарные и мобильные пункты вакцинации, информация о которых доступна на сайте минздрава РК.

К сожалению, удельные темпы вакцинации по Республике не увеличиваются, а в ряде регионов имеют тенденцию к снижению. Поэтому я убедительно прошу наших уважаемых крымчан принять для себя правильное решение и сделать прививку. Мы должны четко понимать, что, кроме вакцинации, нет другого способа предотвращения и профилактики тяжелых последствий в случае заболевания. Сейчас заканчивается период каникул и отпусков, начинается учебный год. Количество безусловных контактов будет возрастать и нам нельзя допустить осеннего сезонного увеличения темпов заболеваемости, в том числе гриппом. Новая коронавирусная инфекция оказывает губительное воздействие не только на легочную систему, но и на все органы и системы. Поэтому я еще раз призываю наших соотечественников пройти вакцинацию против COVID-19, — подытожил министр здравоохранения Крыма.