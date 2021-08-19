Глава Республики Крым Сергея Аксёнова поздравил православных с праздником Преображения Господня

Поздравляю православных христиан со светлым праздником Преображения Господня!

Сегодня верующие вспоминают о Преображении Господа Иисуса Христа на горе Фавор. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это евангельское событие имеет проекцию на каждого человека, на общество и на каждую эпоху. Потому что если каждый будет стремиться к своему личному преображению, изменится и общество. Великие примеры такого преображения дают наши святые.

Праздник Преображения в народе называют Яблочным Спасом. Как и многие поколения наших предков, сегодня верующие принесут в храмы для освящения яблоки и другие плоды, которые дает наша земля. Это символ освящения всей жизни, символ связи времен и бережного отношения к традициям.

В России много храмов в честь Преображения Господня. Один из таких храмов находится в поселке Никита на территории Большой Ялты, ему более 130 лет. Здесь бывали император Александр III и его сын Николай Александрович, будущий император Николай II.Еще один храм – святой Нины и Преображения Господня – расположен в другом южнобережном поселке – Гаспре, он был построен в начале XX века по проекту знаменитого русского архитектора Николая Петровича Краснова.

В этот праздничный день желаю всем здоровья, духовной радости, мира и согласия!

Глава РК Сергей Аксёнов

