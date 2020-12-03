Глава Республики Сергей Аксёнов объявил в Крыму 31 декабря выходным днем для госслужащих

Но за 31-е придется отработать в субботу, 26 декабря.

Глава Республики Сергей Аксёнов принял решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты.

Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый год – семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год, — считает Аксёнов.

Указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря опубликован на портале Правительства РК. С его содержанием можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Перенести выходной день субботу 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года для государственных гражданских служащих Республики Крым, лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов Республики Крым, — говорится в документе.