Глава РК Сергей Аксёнов: «Крым бьёт рекорды по турпотоку»

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе прямого эфира программы «Открытый разговор» на телеканале «Миллет» заявил, что, благодаря совместным мерам, курортный сезон состоялся, однако при этом остается ряд проблемных вопросов, требующих решения.

На сегодняшний день мы бьем рекорды по посещениям туристов. Такого сезона мало кто помнит. Понятно, это вызов нашей системе, это вызов нашим объектам размещения. К сожалению, было достаточно большое количество жалоб на стоимость проживания, питания. Были случаи завышения цен. Очень многие туристы в этом году побывали в Крыму впервые или впервые за много лет. В то же время есть над чем работать и что развивать. Это, в том числе, улучшение логистики и транспортной доступности. В ряде крымских регионов в пик сезона возникали проблемные вопросы при возросшей нагрузке на ЖКХ, — цитирует Сергея Аксёнова Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

По мнению Сергея Аксёнова, в целом нужно работать над развитием конкуренции в отрасли, это сильный стимул для улучшения качества предоставляемых услуг и выравнивания соотношения цена-качество, «работать на репутацию полуострова».

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым