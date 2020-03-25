Глава РК Сергей Аксёнов считает — зазывать туристов в Крым в апреле не стоит

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил министерству курортов и туризма региона не принимать действий по наращиванию туристического потока в апреле.

Я убежден, что сказав туристам «давайте все в Крым», мы тем самым увеличиваем опасность распространения инфекции и ставим под угрозу вообще весь сезон. Риск инфицировать в Крыму всё что можно. Поэтому искусственно турпоток не наращивать и не предпринимать дополнительных мер по загрузке санаториев, – цитирует главу РК РИА Новости Крым . — Лучше мы апрель побережемся. С туроператорами будем работать отдельно и искать варианты, как им помочь. Поверьте, небольшие деньги, полученные в виде налогов от отрасли, повлекут дурные расходы по поиску людей, контактировавших с заболевшими, если такие у нас появятся.

В свою очередь министр курортов и туризма РК Вадим Вочленко сообщил, что на сегодняшний день в Крыму работают более 200 средств размещения. Наблюдается как отмена бронирований на апрель, так и дополнительное бронирование на этот месяц.