Глава РК Сергей Аксёнов — в пятёрке самых цитируемых губернаторов-блогеров

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял пятое место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за 2020 год. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

В частности, Сергей Аксёнов вошёл в десятку самых цитируемых российских губернаторов-блогеров благодаря индексу цитируемости 3 756,0. Также наиболее цитируемыми губернаторами стали: мэр Москвы Сергей Собянин с индексом 11 654,8, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, медиаиндекс которого составил 7 994,3, а также Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, медиаиндекс которого составил 4 866,5, — отмечает в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.



На сайте «Медиалогии» уточняется, что наиболее цитируемой записью Главы Крыма стало сообщение в социальной сети «ВКонтакте»: Сергей Аксёнов отметил, что более 5 млн туристов посетили Крым с начала 2020 года, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.

СПРАВКА. «Медиалогия» – независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.