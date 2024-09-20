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Глава РК Сергей Аксёнов: "Николай Семашко - фигура исторического масштаба"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава РК Сергей Аксёнов: «Николай Семашко — фигура исторического масштаба»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:02 20.09.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи со 150-летней годовщиной со дня рождения советского государственного деятеля, одного из организаторов системы здравоохранения в СССР Николая Семашко:

Хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны».

Одни источники приписывают эти слова Сталину, другие – первому наркому здравоохранения РСФСР Семашко.

Но кому бы они ни принадлежали, этот принцип был положен в основу советской системы здравоохранения, гарантировавшей бесплатную и доступную медицинскую помощь для всех: народ в лице государства поддерживает врача и обеспечивает его всем необходимым для работы, а врач работает на совесть.

Основы этой уникальной системы, которую, кстати, на Западе считали одним из преимуществ СССР в холодной войне, заложил Николай Александрович Семашко. Сегодня исполняется 150 лет со дня его рождения.

Семашко – фигура исторического масштаба. Одаренный врач, талантливый организатор и руководитель, он жил мечтой о лучшем, более справедливом мире, о лучшем будущем для страны и народа. Широта профессиональных интересов Николая Александровича не может не поражать – от санитарного просвещения, внедрения системы профилактики заболеваний, оздоровления и отдыха до борьбы с пьянством.

Именем Семашко названы многие медицинские организации в разных регионах России. В их числе – Республиканская клиническая больница в Симферополе, в структуре которой функционируют многопрофильный республиканский медицинский центр, кардиодиспансер, консультативная поликлиника, диагностический, перинатальный и офтальмологический центры. Крупный проект по строительству нового корпуса больницы был реализован по поручению Президента. В этом медицинском учреждении с новейшим оборудованием проводятся уникальные сложнейшие операции, которые спасают жизнь и здоровье тысяч людей.

Наследие Николая Семашко – это национальное достояние России, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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