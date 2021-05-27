Глава Рособрнадзора — об условиях сдачи ЕГЭ-2021

ЕГЭ-2021 будут сдавать более 724 тысяч человек, из них почти 630 тысяч — выпускники 2021 года. Около 68 тысяч выпускников, не планирующих поступать в вузы, воспользовались правом пройти итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Экзамены стартуют 31 мая и пройдут более чем в 5,8 тысячи пунктах по всей стране и за рубежом. Большинство из них — школы. Об условиях сдачи (и подготовки проведения) ЕГЭ рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

Количество специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в этом году составляет свыше 309 тысяч человек. Проверять работы участников ЕГЭ будут больше 38 тысяч членов предметных комиссий. В пунктах во время экзаменов будут присутствовать 7238 медицинских работников. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести 1700 федеральных общественных наблюдателей и 1700 федеральных онлайн-наблюдателей. Будут функционировать 37 ситуационных центров онлайн-наблюдения в регионах, — отметил глава Рособрнадзора.

В 2021 году 20 субъектов РФ перешли на новую технологию получения экзаменационных материалов – через интернет по защищенным каналам.

Особое внимание будет уделено мерам безопасности, после трагедии в Казани они будут усилены. Структуры, отвечающие за безопасность, держат ситуацию на контроле, их сотрудники будут следить за безопасностью в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях, — заявил Анзор Музаев.

Также во всех экзаменационных пунктах будут применяться рекомендованные Роспотребнадзором противоэпидемиологические меры: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, маски и перчатки у организаторов и наблюдателей, бесконтактная термометрия участников на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метров.

Проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 организаторам ЕГЭ не придется.

Анзор Музаев напомнил об особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году. ЕГЭ по базовой математике в этом году не проводится. ЕГЭ по русскому языку и информатике пройдут в два дня. Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в те же сроки, что и выпускники текущего года, т.е. в основные дни основного периода. Обучающиеся 10-х классов, завершившие освоение отдельных предметов учебного плана в 2020/21 учебном году, могут вновь принимать участие в ЕГЭ по соответствующим предметам. Участники ЕГЭ могут изменить перечень выбранных предметов за две недели до соответствующего экзамена без предъявления уважительной причины. Подача апелляции о несогласии с вставленными баллами и рассмотрение ее конфликтной комиссией может проводиться в дистанционной форме.

Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ будет проведен в компьютерной форме. 27 апреля 2021 года состоялась широкомасштабная федеральная апробация во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов с применением всего технологического оборудования, которое будет задействовано при проведении ЕГЭ по информатике. Эта апробация подтвердила готовность к данному экзамену.

Мы долго шли к этому шагу, но в регионах не хватало компьютерного парка, чтобы создать условия для всех участников. За три года мы всю необходимую работу провели, благодаря нацпроекту удалось закупить необходимую технику, — рассказал Анзор Музаев.

Самым массовым экзаменом основного периода станет ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 688 тысяч участников. Более 404 тысяч выбрали для сдачи профильную математику, более 354 тысяч – обществознание, более 152 тысяч – биологию, более 150 тысяч – физику. Продолжается рост популярности ЕГЭ по информатике и ИКТ, его в этом году планируют сдавать почти 115 тысяч участников. Более 122 тысяч участников зарегистрировано на ЕГЭ по истории, почти 106 тысяч – по химии, боле 62 тысяч – по литературе, боле 21 тысячи – по географии. Самым популярным из иностранных языков у участников ЕГЭ остается английский, его планируют сдавать почти 106 тысяч человек. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировано 1710 участников, по французскому – 1154, по китайскому – 440, по испанскому – 333.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ-2021, которые могут возникнуть, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии: +7 (495) 984-89-19. Обо всех нарушениях на ЕГЭ можно сообщить по телефону линии доверия: +7 (495) 104-68-38.

ПАМЯТКА ПО ЕГО-2021.