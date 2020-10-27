Глава Роспотребнадзора объяснила строгость всеобщего масочного режима

Введение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей обусловлено риском негативного развития эпидситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24» .

С 28 октября действует постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в транспорте, в общественных местах и местах массового скопления людей, — сказала она. — Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть.

Попова указала, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, меры должны быть адекватными.

Безусловно, коек на все население страны быть не может ни в одной стране, да это и не нужно. Поэтому главное сегодня — избежать заражения. Таким образом мы сохраним место для тех, кто уже сегодня болен, чтобы их лечить системно и качественно, и сохраним свое здоровье, — добавила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, в ходе опроса заразившихся коронавирусом выяснилось, что 85% из них нарушали действующие правила для предотвращения распространения инфекции. Она указала, что эпидемический процесс по коронавирусу активизировался во всех субъектах РФ.

Сезонный характер сегодня абсолютно четко демонстрирует, что у нас активизация эпидемического процесса идет во всех субъектах Российской Федерации, — сказала Попова. — Это закономерно для вируса, и реакция должна быть такая же. Главное сегодня — чтобы не вводить какие-то жесткие меры ограничения — это вводить меры, которые не снижают качество жизни, но в определенной степени требуют от нас организованности и самодисциплины. Эти меры для каждого, сегодня ответственность гражданина на первом плане.