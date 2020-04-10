Глава Роспотребнадзора: ситуация с коронавирусом не закончится быстро

Глава Роспотребнадзора, главный государственный врач России Анна Попова заявляет, что ситуация с распространением коронавируса быстро не закончится.

Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия — в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то раз — и закончится, это бесперспективная история, — сказала Попова в ходе телемоста по коронавирусу на телеканале «Россия 24» (ВГТРК) в пятницу.

Она выразила согласие с выступавшими в ходе телемоста представителями бизнеса о том, что «это вдолгую».

Все уже достаточно понятно, что происходит, и ровно это мы говорим всем, когда к нам обращаются — как планировать. Да, планировать мероприятия специальные. Да, новая реальность, вот она такая. Мы должны это пережить, на это нужно время, — сказала Попова.

По ее словам, пока нет специфического лечения для коронавируса и нет специфической профилактики. Режим ограничений пока снят не будет. Власти будут следить за тем, какой эффект дадут эти ограничения, и при необходимости будут корректировать их.

Ранее Попова также говорила, что ни она сама, ни другие российские эксперты пока не могут дать ответ на вопрос, когда в стране закончится эпидемия коронавируса.

По материалам «Интерфакс».