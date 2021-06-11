Глава Российской академии наук считает, что воды в Крыму достаточно

Пресная вода могла годами скапливаться под руслом Северо-Крымского канала.

Пресная вода могла скапливаться под руслом Северо-Крымского канала в те годы, пока он функционировал, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Я знаю, что вообще под поверхностью Крыма очень много пресной воды, вплоть до того, что Северо-Крымский канал поставлял много воды, а до потребителя доходило существенно меньше. Часть, конечно, выливалась в море, а часть заведомо оставалась там, она где-то копилась, — сказал Сергеев журналистам в пятницу в кулуарах форума молодых деятелей искусств и культуры «Таврида».

Он уточнил, что, по его данным, запасы воды есть и под Азовским морем, «другое дело, что нужно ее правильно разведать и изучать качество этой воды«.

Сейчас создается впечатление, что правильного менеджмента даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача, — цитирует Сергеева ТАСС .

Изучением проблем водоснабжения Крыма в ближайшее время займутся ученые Института водных проблем РАН. Свою работу крымский филиал академии планирует официально начать до конца июня.