Глава Роструда назвал наиболее востребованные профессии в стране

Глава Роструда Михаил Иванков рассказал, что наиболее востребованными в стране профессиями на данный момент являются станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства.

Как показывают данные нашего портала «Работа в России», который сейчас представляет крупнейшую базу вакансий — свыше 1,6 млн. вакансий, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства, — сказал Иванков в интервью телеканалу НТВ .

В топе вакансий, по его словам, остаются квалифицированные специалисты добывающих отраслей, в частности горные инженеры и инженеры по оборудованию.

Это абсолютный топ, в том числе с точки зрения заработных плат, — отметил он уточнив, что в разных регионах зарплаты отличаются.

При этом он отметил, что станочники с зарплатой выше 100 тыс. рублей есть и в центральной России.

В то же время он заявил, что лидерами с точки зрения заработных зарплат являются пилоты воздушных судов. Иванков уточнил, что по этой специальности зарплаты могут достигать 500 тыс. рублей.

«Известия» отмечают: в начале апреля эксперты сервиса HeadHunter перечислили вакансии с самой высокой заработной платой по России. Так, например, в столице оказались востребованы вакансии коммерческого партнера в нефтехимической отрасли (500 тыс. рублей), стоматолога-хирурга-имплантолога (от 300 тыс. до 750 тыс. рублей) и менеджера по работе с клиентами в инвестиционной компании (от 300 тыс. до 600 тыс. рублей).