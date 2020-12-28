Глава Ростуризма призвала россиян соблюдать меры предосторожности в новогодние праздники

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова напомнила российским туристам о необходимости соблюдения всех мер предосторожности во время новогодних праздников в связи с коронавирусом.

Впереди Новый год и Рождество — время, когда мы все традиционно отдыхаем и путешествуем. В этот раз новогодние праздники будут особенными, и приоритет номер один — это, конечно же, безопасность. Я обращаюсь к бизнесу и гражданам, которые собрались в поездку, с просьбой соблюдать все меры предосторожности и выполнять все необходимые требования. Это даст всем желающим возможность путешествовать, а отрасли — развиваться, обеспечивая людей работой, — цитирует Догузову ТАСС .

В этом зимнем сезоне отрасль при поддержке Ростуризма подготовила десятки новых доступных предложений для отдыха в России с акцентом на природу, оздоровление, активные виды отдыха, включая горные лыжи, напомнила руководитель ведомства.

В ближайшие дни стартуют первые новогодние чартеры, которые позволят увидеть новые уголки нашей страны дешевле и интересней. Это и Шерегеш, и Мурманская область, и Великий Устюг, многое другое. Для тех, кто еще не спланировал свой отдых на новогодние каникулы, мы рекомендуем автомобильные путешествия, которые позволяют безопасно, удобно и гибко планировать поездку, в том числе недалеко от дома, — отметила Догузова. — Уверена, что в каждом регионе или по соседству можно найти свою особую новогоднюю атмосферу, открывая для себя много нового в своей стране.

Напомним, в Крыму на новогодние праздники только в Ялте ожидают от 80 до 100 тысяч туристов.