Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего ездили россияне в этом году. Приоритет: теплое море

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью RT рассказала, куда чаще всего ездили россияне в связи с пандемией.
Теплое море — абсолютный приоритет. Крым, Краснодарский край традиционно. Из менее традиционных направлений — Калининградская область, которая набирает огромную популярность, и Дагестан, где очень тёплое море, но пока ещё немного инфраструктуры, — сказала она.
Далее она выделила короткие культурно-познавательные поездки в те города, где уже есть хорошая инфраструктура: это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург.
И конечно же, экологический, природный туризм, который стал абсолютным трендом прошлого года. В абсолютных цифрах, конечно, количество этих людей меньше, чем людей, которые путешествовали на море. Если смотреть по темпам прироста — Байкал, Камчатка, Алтай, — отметила Догузова.
За первые полгода в путешествие по стране уже отправились около 49 млн. россиян.
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