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Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего ездили россияне в этом году. Приоритет: теплое море
Фото: rawenergy, pixabay.com

Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего ездили россияне в этом году. Приоритет: теплое море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 03.09.2021

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью RT рассказала, куда чаще всего ездили россияне в связи с пандемией.

Теплое море — абсолютный приоритет. Крым, Краснодарский край традиционно. Из менее традиционных направлений — Калининградская область, которая набирает огромную популярность, и Дагестан, где очень тёплое море, но пока ещё немного инфраструктуры, — сказала она.

Далее она выделила короткие культурно-познавательные поездки в те города, где уже есть хорошая инфраструктура: это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург.

И конечно же, экологический, природный туризм, который стал абсолютным трендом прошлого года. В абсолютных цифрах, конечно, количество этих людей меньше, чем людей, которые путешествовали на море. Если смотреть по темпам прироста — Байкал, Камчатка, Алтай, — отметила Догузова.

За первые полгода в путешествие по стране уже отправились около 49 млн. россиян.

Глава Ростуризма рассказала, куда чаще всего ездили россияне в этом году. Приоритет: теплое море

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