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Глава Сбера считает, что массированной поддержки ипотеки допускать нельзя
иллюстрация: ЦИАН

Глава Сбера считает, что массированной поддержки ипотеки допускать нельзя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:55 05.09.2024

В будущем нельзя допускать массированной поддержки ипотечных программ, заявил глава Сбера Герман Греф в ходе Восточного экономического форума.

Чтобы стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке, потребуется 1,5-2 года, считает Герман Греф. Он добавил, что этот сегмент будет развиваться прежними темпами, но в дальнейшем лучше отказаться от масштабной поддержки ипотечного рынка. По оценке главы Сбера, по итогам 2024 года выдача ипотеки снизится примерно на 40%. В июле в банке выдача ипотеки снизилась на 40-60%, а по некоторым видам ипотечного кредитования выдача упала более чем на 90% относительно 2023 года. Июль был провальным месяцем, отметил Греф, — сообщает ЦИАН

Цены в сегментах люксового и массового жилья стабилизировались, при этом резко снизился спрос на квартиры классов комфорт и комфорт плюс, рассказал глава Сбера. Он добавил, что в августе ситуация на рынке начала стабилизироваться. Такого заметного падения, как в июле, в последующие месяцы не будет, уверен Греф. Он рассчитывает, что банк постепенно выйдет на нормальный объем выдачи ипотеки, сопоставимый с уровнем 2021 года.

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источник: ЦИАН

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