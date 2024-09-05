Глава Сбера считает, что массированной поддержки ипотеки допускать нельзя

Чтобы стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке, потребуется 1,5-2 года, считает Герман Греф. Он добавил, что этот сегмент будет развиваться прежними темпами, но в дальнейшем лучше отказаться от масштабной поддержки ипотечного рынка. По оценке главы Сбера, по итогам 2024 года выдача ипотеки снизится примерно на 40%. В июле в банке выдача ипотеки снизилась на 40-60%, а по некоторым видам ипотечного кредитования выдача упала более чем на 90% относительно 2023 года. Июль был провальным месяцем, отметил Греф, — сообщает ЦИАН.

Цены в сегментах люксового и массового жилья стабилизировались, при этом резко снизился спрос на квартиры классов комфорт и комфорт плюс, рассказал глава Сбера. Он добавил, что в августе ситуация на рынке начала стабилизироваться. Такого заметного падения, как в июле, в последующие месяцы не будет, уверен Греф. Он рассчитывает, что банк постепенно выйдет на нормальный объем выдачи ипотеки, сопоставимый с уровнем 2021 года.

источник: ЦИАН