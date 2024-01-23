Глава Севастополя Михаил Развожаев о мерах по обеспечению севастопольцев водой

В своих социальных сетях губернатор Севастополя рассказал о ситуации с водообеспечением севастопольцев технической и питьевой водой на время отключения гидроузлов.

Сотрудники «Водоканала» организовывают подвоз воды в автоцистернах. «Водовозок у нас сейчас работает 31 машина, за каждой из них закреплено по добровольцу (всего их 100, они работают посменно). Волонтёры помогают всем, кому это нужно, налить и донести воду, – цитирует пресс-служб Правительства Севастополя главу города.

С графиком работы водовозов можно ознакомиться в телеграм-канале «Водоканала».

Кроме того, губернатор подчеркнул, что севастопольское отделение партии «Единой России» вместе с волонтерами продолжает подвоз воды. «Региональное отделение «Единой России» продолжает развозить питьевую воду тем, до кого не дошла вода утром и не доехали водовозки. Прежде всего, помощь оказывают пожилым людям и семьям с маленькими детьми, – отмечает Михаил Развожаев.

Накануне Департамент городского хозяйства заключил по поручению губернатора договор с компанией «Водограй».

В настоящее время доступны 14 точек, где можно набрать любое необходимое количество воды, для этого нужно опустить в автомат любую монетку, начиная от 1 рубля. Полный перечень адресов здесь. Воду разбирают быстро, но каждые 15 минут сообщения об уровне воды поступают из аппаратов на пульт управления в компанию, поэтому ситуация находится полностью под контролем. Машины проезжают по точкам «челноками» и заправляют автоматы водой, – рассказал глава Севастополя.

Также по поручению Михаила Развожаева Департамент природных ресурсов провел переговоры с 26 садовыми товариществами, у которых есть свои скважины с технической водой, чтобы они тоже пустили всех желающих для набора воды.

Все затраты город берет на себя. Из 26 СТ предоставили свои скважины — 15. Список с адресами и телефонами опубликован здесь, – подчеркивает губернатор.

Кроме того, глава города дал поручение Департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка проверить сигналы о повышении цен на бутилированную воду в магазинах и передать данные в ФАС для контроля ситуации.

Напоминаем, что воды не будет ориентировочно до 20:00 среды, 24 января. Эта вынужденная остановка системы необходима для накопления и санитарной очистки воды, чтобы запустить штатное водоснабжение.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя