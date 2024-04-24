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Глава Следкома обратил внимание на ситуацию вокруг резонансного дела о с общественником
Фото: Следком

Глава Следкома обратил внимание на ситуацию вокруг резонансного дела о ДТП с крымским общественником

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:55 24.04.2024

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о собранной доказательственной базе по факту ДТП в Республике Крым, а также по доводам, озвученным в эфире федерального телевидения. Речь идет о ситуации вокруг смертельного ДТП с участием крымского общественника.

В эфире федерального телевидения обсуждалась ситуация о ДТП с участием члена Общественной палаты Крыма, в результате которого погиб житель региона. Сообщается, что фигуранту дела по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую он регулярно нарушает, а органы уголовно-исполнительной инспекции надлежащего контроля не осуществляют. Также в студии ставится под сомнение его  инвалидность, которую ему присвоили после ДТП. В связи с озвученными мнениями один из участников дискуссии обращается к Председателю СК России с просьбой проверки озвученных в ходе эфира доводов, — сообщили в Следкоме.

По факту ДТП следственными органами  СК России по Республике Крым и г. Севастополю расследовалось уголовное дело по ст.264 УК РФ, которое в настоящее время рассматривается в суде.

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Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о собранных по уголовному делу доказательствах и по озвученным в программе доводам.

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