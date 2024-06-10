Глава Следкома РФ разберется в истории с нарушением жилищных прав семьи женщины из Феодосии

К Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину (в приемную ВКонтакте) обратилась жительница Феодосии по вопросу длительного непринятия мер к переселению ее семьи из дома по улице Пономаревой.

Женщина с пожилыми родителями и дочерью проживают в малогабаритной квартире, предоставленной ее отцу по договору социального найма. Здание, 1917 года постройки, находится в непригодном состоянии: отсутствует фундамент, в стенах образовались трещины, не подведены системы водоснабжения и водоотведения, в помещении единственной жилой комнаты распространилась плесень. Строение признано аварийным в 2020 году, однако, несмотря на решение суда, обязавшее предоставить гражданам благоустроенное жилье, их права до настоящего времени не реализованы.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, материалы которой приобщены к ранее возбужденному уголовному делу. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Николаевича Терентьева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов, — сообщили в Следкоме.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.