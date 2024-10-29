Глава Следкома России взял на контроль дело о ДТП с погибшими в Нижнегорском районе Крыма детьми

Глава Следкома России поручил представить доклад по информации о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних в Республике Крым. Об этом страшном ДТП, в котором погибли трое подростков, а четвертый получил травмы, — ЗДЕСЬ.

27 октября 2024 года в результате столкновения с автомобилем пострадали четверо подростков, передвигавшихся на квадроцикле и двух мотоциклах по автодороге в районе населенного пункта Косточковка Республики Крым. Трое несовершеннолетних от полученных травм погибли, ещё один госпитализирован. Уголовное дело по данному факту возбуждено в органах МВД. Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю в надзирающий орган направлено ходатайство об изъятии материалов уголовного дела и их передаче в производство следователей СК России. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Быкову А.А. представить доклад об обстоятельствах произошедшего и принятом надзорным органом решении, — сообщили в Следственном комитете.

Происшествие резонансное. Кроме того, что это, априори, трагедия и большое горе, в соцсетях (в обществе) кипят споры на тему, кто больше виноват (водитель, родители детей, сами подростки…) и каковы истинные обстоятельства аварии. Москва отреагировала. Дело — на контроле главы Следкома РФ.

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