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Страшное ДТП в Нижнегорском районе Крыма: погибли трое подростков
Фото: МВД по РК

Страшное ДТП в Нижнегорском районе Крыма: погибли трое подростков

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:12 28.10.2024

Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку по факту ДТП в Нижнегорском районе Крыма, в котором погибли дети. Страшная авария произошла накануне поздно вечером (в 23 часа) на автодороге «Нижнегорский — Белогорск», близ села Косточковка.

28-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего осуществил столкновение с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних. В результате ДТП двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель квадроцикла, 2007 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

С какой скоростью двигалась легковушка — на фото с места происшествия. Авто просто протаранило ничем не защищенные питбайки и квадроцикл. Просто водитель не заметил их в темноте.

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Страшное ДТП в Нижнегорском районе Крыма: погибли трое подростков

Прокуратурой организована проверка, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами.

Как сообщили в Следственном комитете, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил руководителю Белогорского межрайонного следственного отдела принять материалы уголовного дела к производству и организовать дальнейшее его расследование в следственном отделе. Следователями в ходе расследования будут установлены все обстоятельства ДТП, назначены и проведены необходимые экспертизы, дана оценка действиям всех участников происшествия, а также органов и учреждений системы профилактики, допустивших управление подростками транспортных средств с нарушениями, — говорится в информации Следкома.

Страшное ДТП в Нижнегорском районе Крыма: погибли трое подростков

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