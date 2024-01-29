Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Глава Следственного комитета поручил разобраться с жилищной проблемой крымской сироты
актуально в республике
Глава Следственного комитета поручил разобраться с жилищной проблемой крымской сироты

Глава Следственного комитета поручил разобраться с жилищной проблемой крымской сироты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:11 29.01.2024

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты из Республики Крым.

В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения жилищных прав 22-летней сироты из Республики Крым. Осенью прошлого года девушке была выдана муниципальная квартира в доме в селе Новоселовка. Однако при эксплуатации жилья с января текущего года она обнаружила значительные дефекты, из-за которых проживание в нем не представляется возможным: на стенах образовалась плесень, потолочное перекрытие деформировалось в результате затопления. Также отмечается, что в здании изношены коммуникационные системы, в связи с чем часто происходят прорывы трубопровода. С аналогичной проблемой столкнулась и другая сирота, проживающая в этом же доме. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад ее предварительных и окончательных результатах, — сообщили в Следственном комитете.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.