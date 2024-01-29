Глава Следственного комитета поручил разобраться с жилищной проблемой крымской сироты

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав сироты из Республики Крым.

В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения жилищных прав 22-летней сироты из Республики Крым. Осенью прошлого года девушке была выдана муниципальная квартира в доме в селе Новоселовка. Однако при эксплуатации жилья с января текущего года она обнаружила значительные дефекты, из-за которых проживание в нем не представляется возможным: на стенах образовалась плесень, потолочное перекрытие деформировалось в результате затопления. Также отмечается, что в здании изношены коммуникационные системы, в связи с чем часто происходят прорывы трубопровода. С аналогичной проблемой столкнулась и другая сирота, проживающая в этом же доме. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад ее предварительных и окончательных результатах, — сообщили в Следственном комитете.