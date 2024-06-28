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Глава Следственного комитета России взял под контроль дело об убийстве в Ялте

Глава Следственного комитета России взял под контроль дело об убийстве в Ялте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 17:56 28.06.2024

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти мужчины в Ялте.

В адрес Председателя СК России А.И. Бастрыкина через Информационный центр поступило обращение с просьбой взять на контроль установление обстоятельств убийства гражданином Республики Узбекистан жителя поселка Массандра. В феврале текущего года мигрант незаконно проник на территорию домовладения мужчины, поджег последнего и нанес ему ножевой удар. В связи с тяжестью полученных травм в марте пострадавший скончался. Местные жители опасаются, что виновный не будет привлечен к ответственности, — сообщили в Следкоме.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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