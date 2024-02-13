Глава Совмина Крыма проверил строительство экотехнопарка в Сакском районе  

В рамках национального проекта «Экология» ведется строительство экотехнопарка в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Осмотрел объект, оценил ход и динамику строительных работ. Комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока мусора. Также он будет сортировать и накапливать вторичные материальные ресурсы, компостировать органическую фракцию. На сегодня оборудование частично завезено. Ранее была произведена поставка арматуры для фундаментов, установлена дизель-генераторная установка, смонтирован арматурный цех, изготовление заготовок каркасов под фундаменты, разработан котлован, уложены плиты фундамента, проведена гидроизоляция, монтаж электросетей и канализации и ряд других работ. Для завершения строительно-монтажных работ до 30 июня поручил увеличить количество рабочих до 120 человек, — прокомментировал Юрий Гоцанюк.

По словам главы республиканского Совмина, в ближайшие годы в Крыму необходимо выйти на стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов.

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.