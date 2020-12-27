Глава Совмина Крыма заразился коронавирусом

Глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк ушел на самоизоляцию. Причина – COVID-19. Об этом Гоцанюк сообщил на своей странице в Facebook .

Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск. Несмотря на неприятное обстоятельство, продолжаю работать дистанционно, постоянно нахожусь на связи с Главой республики, своими заместителями и коллегами, — написал Гоцанюк.

Он призвал всех крымчан не пренебрегать мерами безопасности, беречь себя и своих близких.