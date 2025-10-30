Глава Центробанка призвала не наращивать объёмы льготной ипотеки

При корректировке льготных ипотечных программ нужно избегать увеличения объёмов ипотеки с господдержкой, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Условия выдачи льготных жилищных кредитов определяет правительство, подчеркнула глава ЦБ. Важно избежать наращивания объёмов льготной ипотеки при изменении параметров льготных программ, заявила Набиуллина, отвечая на вопрос об изменении ставок по семейной ипотеке. Увеличение объёмов льготного кредитования может привести к более высокой ключевой ставке, предупредила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина добавила, что льготные ипотечные программы должны быть абсолютно адресными. Массовая льготная ипотека создаёт чрезмерную нагрузку на бюджет и в итоге приводит к росту цен на жильё.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5% годовых.

источник: ЦИАН