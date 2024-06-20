Глава Ялты Янина Павленко: «Отправляемся «в поля» большой командой администрации»

Специалисты будут проводить консультации, разъяснять людям их права, делиться результатами прошлых обходов и составлять дорожные карты по решению тех или иных вопросов. Отдельной темой будет обсуждаться оплата коммунальных услуг, а также обязательное включение в тариф уборки придомовой территории и подъездов.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта