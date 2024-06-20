Глава Ялты Янина Павленко: «Отправляемся «в поля» большой командой администрации»

Вместе с главой администрации Ялты, её заместителями, руководителями структурных подразделений к обходам МКД присоединятся практически все сотрудники администрации. Важность и специфику этой работы Янина Павленко пояснила на большом собрании.
Отправляемся «в поля» большой командой администрации. Предыдущие обходы выявили, что ялтинцы не до конца понимают, где и чьи полномочия, кто и что должен делать, не разбираются в вариантах управления МКД. Поэтому инициируем глобальную просветительскую работу. Диалог с жителями должен стать более качественным и продуктивным. Связь, в первую очередь, держим со старшими по дому. Очень прошу найти время для встречи с представителем администрации, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты.
Специалисты будут проводить консультации, разъяснять людям их права, делиться результатами прошлых обходов и составлять дорожные карты по решению тех или иных вопросов. Отдельной темой будет обсуждаться оплата коммунальных услуг, а также обязательное включение в тариф уборки придомовой территории и подъездов.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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