Главгосэкспертиза России: одобрен первый этап строительства обхода Симферополя

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское — Перевальное. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемая автодорога протяженностью 25,2 км соединит федеральную трассу А-291 «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма и обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя. Объездной маршрут также будет способствовать перераспределению транспортных потоков в направлении города Алушта, разгружая участок действующей автодороги на перегоне от Симферополя до поселка Перевальное. Начало обхода предусмотрено от транспортной развязки, расположенной на ПК1868 автодороги «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)». Конечная точка расположена на км 155+000 автодороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта». Ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 году, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрен первый этап строительства обхода на участке км 0+000 – км 15+800. Работы пройдут на территории Симферопольского района Республики Крым.

На первом этапе строительства четырехполосной автодороги категории IB планируется устройство двух развязок в разных уровнях, семи путепроводов, а также установка шумозащитных экранов, прокладка кабельных и воздушных линий электропередач, размещение блочно-комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и других объектов и коммуникаций.

Кроме того, в рамках первого этапа планируется устройство внутриплощадочных проездов и площадок для движения пожарных машин и спецтехники для проведения ремонтно-восстановительных и регламентных дорожных работ.

Застройщик — Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Генеральный проектировщик – АО «ВАД».

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