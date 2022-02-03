Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Главгосэкспертиза России: одобрен первый этап строительства обхода Симферополя

crimeapress_news



реклама в крыму
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции улично-дорожной сети Евпатории

Главгосэкспертиза России: одобрен первый этап строительства обхода Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:10 03.02.2022

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную  документацию на первый этап строительства автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское — Перевальное.  По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемая автодорога протяженностью 25,2 км соединит федеральную трассу А-291 «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма и обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя. Объездной маршрут также будет способствовать перераспределению транспортных потоков в направлении города Алушта, разгружая участок действующей автодороги на перегоне от Симферополя до поселка Перевальное. Начало обхода предусмотрено от транспортной развязки, расположенной на ПК1868 автодороги «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района)». Конечная точка расположена на км 155+000 автодороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта». Ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 году, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрен первый этап строительства обхода на участке км 0+000 – км 15+800. Работы пройдут на территории Симферопольского района Республики Крым.

Узнайте больше:  В Саках торжественно открыли обновленную детскую музыкальную школу имени Юрия Богатикова

На первом этапе строительства четырехполосной автодороги категории IB планируется устройство двух развязок в разных уровнях, семи путепроводов, а также установка шумозащитных экранов, прокладка кабельных и воздушных линий электропередач, размещение блочно-комплектных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений и других объектов и коммуникаций.

Кроме того, в рамках первого этапа планируется устройство внутриплощадочных проездов и площадок для движения пожарных машин и спецтехники для проведения ремонтно-восстановительных и регламентных дорожных работ.

Застройщик — Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Генеральный проектировщик – АО «ВАД».


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.