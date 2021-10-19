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Главгосэкспертиза: «Черноморнефтегаз» реконструирует ГРС «Ялта»

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:23 19.10.2021

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию газораспределительной станции «Ялта». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Работы пройдут в рамках ключевых мероприятий по строительству и модернизации газотранспортной системы Республики Крым.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство новой газораспределительной станции «Ялта» в блочном исполнении полной заводской готовности. Также на площадке ГРС разместят блочно-комплектную электростанцию, технологические эстакады и иные сооружения, необходимые для обеспечения потребителей природным газом в обусловленных количествах и с необходимой степенью очистки. Кроме того, на территории станции проложат газопроводы, кабельные линии связи и подъездные автомобильные дороги, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации. Застройщик — Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз». Генеральная проектная организация – «Черноморнефтегаз Газификация».

Главгосэкспертиза: «Черноморнефтегаз» реконструирует ГРС «Ялта»

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