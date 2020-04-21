Главгосэкспертиза: для станции Керчь-Южная построят платформы и путепроводы

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на этап электрификации участка транспортный переход через Керченский пролив – Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь. В ходе этапа также будут построены инфраструктурные объекты станции Керчь-Южная (новый порт). По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

В настоящее время грузопоток поступает на полуостров Крым через Керченский пролив с помощью паромной переправы, пропускная способность которой ограничена и зависит от погодных условий. Строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив в значительной степени перераспределит и увеличит грузопоток. Поезда будут двигаться по проектируемой железнодорожной линии перегона Портовая – Багерово через Керченский железнодорожный узел и проходить по Керченскому мосту. Для этого проводится масштабная электрификация железной дороги и создание новых железнодорожных объектов, — говорят специалисты.

Проектной документацией, одобренной Крымским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы в рамках электрификации строящейся станции Керчь — Южная (новый парк) в Ленинском районе Керчи в зоне размещения железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Через эту станцию в перспективе будут проезжать — с остановкой для посадки и высадки пассажиров — 15 пар транзитных и четыре пары пригородных поездов.

В ходе рассмотренного этапа 1.1 в составе объектов станции Керчь — Южная (новый парк) планируется соорудить низкую островную пассажирскую платформу 4 и 6 между путями и низкую береговую пассажирскую платформу вдоль 3 пути. Протяженность каждой платформы составит 600 м. Платформы оборудуют металлическими навесами длиной 82 м и высотой 4,10 м. Также в ходе реализации проекта построят два надземных пешеходных перехода. Один из них будет иметь три выхода к платформам от проектируемого железнодорожного вокзала, а второй — использоваться для пропуска пассажиропотока со стороны шоссе Героев Сталинграда к привокзальной площади. Для людей с ограниченными физическими возможностями в переходах установят специальные лифты, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Строительство объектов финансируется за счет средств федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик – Федеральное агентство железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР). Проектную документацию на этап 1.1 подготовили в ООО «ТрансПроект».