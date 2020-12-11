Главгосэкспертиза России рассматривает проект яхтенной марины в Севастополе

В ходе пресс-подхода на VI Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов подтвердил журналистам, что эксперты ведомства проводят экспертизу проектно-сметной документации на строительство яхтенной марины международного уровня в Балаклавской бухте в Севастополе.

Ранее в январе 2020 года Крымский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий на строительство марины. Марина на 600 судов в Балаклаве создается по поручению президента Владимира Путина, проект включен в федеральные целевые программы по развитию Крыма, — заявил Игорь Манылов, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Проектной документацией, поступившей в Главгосэкспертизу, предусмотрена реконструкция причалов и других объектов на Таврической набережной, набережной Назукина и участке улицы Калича. Яхтенная марина обеспечит швартовку и стоянку маломерных судов, моторных и парусных яхт, парусных ботов, яхт моторных-катамаранов и других плавсредств, для чего запланировано оборудование дополнительных причалов и пирсов на базе понтонов.

Кроме того, проектом запланированы установка сервисных колонок, строительство автоматизированных газовых котельных, трансформаторных распределительных подстанций, комплекса морской станции автоматизированного гидрометеорологического мониторинга и других объектов, необходимых для обслуживания марины.

В проектной документации представлены решения и по реконструкции здания морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, административных зданий, Балочного однопролетного металлического моста, водопропускного сооружения реки Балаклавки на пересечении с улицей Новикова и иные работы на территории, где будет создана яхтенная марина.

Финансирование строительства будет осуществляться из средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», а также из региональных целевых бюджетных средств Севастополя.