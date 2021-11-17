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Главгосэкспертиза: в восточной части Крыма продолжат строительство тракта водоподачи

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 12:29 17.11.2021

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно сметную документацию на этап проектирования и строительства тракта водоподачи, который пройдет от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. По итогам проверки достоверности определения сметной стоимости выдано положительное заключение.

Строительство системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». Завершить работы, выполняемые поэтапно, планируют в 2023 году. Общая протяженность трассы водоснабжения на первом этапе составляет 65 км, на втором – 153,5 км.  Проектом, сметную стоимость которого проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрено строительство участка водовода на этапе 2.3, который пройдет от насосной станции №2 в селе Владиславовка под Феодосией до площадки станции очистки воды в Керчи. Длина проектируемого отрезка трассы – около 93, 5 км. Реализация проекта также включает в себя строительство насосных станций НС-3 и НС-3а, устройство подъездных автомобильных дорог, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Рассмотрев представленную документацию, эксперты пришли к выводу, что пересчет сметной стоимости проектируемого участка тракта водоподачи выполнен достоверно.

Застройщик – ГКУ Республики Крым  «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Проектная организация – АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация».

Главгосэкспертиза: в восточной части Крыма продолжат строительство тракта водоподачи

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