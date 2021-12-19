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Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 19:15 19.12.2021

19 декабря, в День святого Николая Чудотворца, главную ёлку крымской столицы украсили новогодние огни. Вместе с ней засияли яркими красками и новогодние инсталляции в центре Симферополя, а также заработала почта Деда Мороза.

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

В Детском парке также установлена и украшена «новогодняя красавица» — 11-метровая ёлка, которая в вечернее время радует как маленьких, так и взрослых посетителей своим «сиянием». Также оборудована фотозона, где каждый желающий может сделать памятный праздничный кадр.

Узнайте больше:  19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

Прогулка в украшенном и светящимся парке становится интереснее, приятнее, создает праздничное новогоднее настроение.

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

В администрации Симферополя напомнили, что в связи с «ковидными» ограничениями проведение массовых новогодних мероприятий не запланировано.

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

Фото: администрация Симферополя и МБУ «Парки столицы».

Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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