Главная ёлка Симферополя зажгла новогодние огни

19 декабря, в День святого Николая Чудотворца, главную ёлку крымской столицы украсили новогодние огни. Вместе с ней засияли яркими красками и новогодние инсталляции в центре Симферополя, а также заработала почта Деда Мороза.

В Детском парке также установлена и украшена «новогодняя красавица» — 11-метровая ёлка, которая в вечернее время радует как маленьких, так и взрослых посетителей своим «сиянием». Также оборудована фотозона, где каждый желающий может сделать памятный праздничный кадр.

Прогулка в украшенном и светящимся парке становится интереснее, приятнее, создает праздничное новогоднее настроение.

В администрации Симферополя напомнили, что в связи с «ковидными» ограничениями проведение массовых новогодних мероприятий не запланировано.

Фото: администрация Симферополя и МБУ «Парки столицы».

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму