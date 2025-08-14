Главная причина пожаров в Крыму — человеческий фактор

Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.

Основная из причин возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем. Это 75-80% процентов. То есть – человеческий фактор. Вторая по процентному соотношению причина – неправильное оборудование и эксплуатация электроприборов, – заявил Скуртул.

Он отметил, что с начала года в Крыму зафиксировано около 2,5 тысяч пожаров — возгорания происходят каждый день. Погибли 44 человека.

Чаще всего бригады МЧС ликвидируют огонь на открытых территориях – это около 70% от всех случаев.

Алгоритм действий в случае обнаружения пожара четко расписан. Первое – звонок в пожарную охрану, номер телефонов – 101 и 112. Второе – эвакуировать тех, кто попал в зону пожара. Третье – попытаться ликвидировать пожар своими силами до прибытия спасателей либо организовать встречу сотрудников пожарной охраны, – рассказал Скуртул.

Также он отметил, что несмотря на простой и понятный алгоритм действий, в стрессовой ситуации люди не всегда могут сориентироваться и позвонить в пожарную охрану. В качестве примера Скуртул привел июньский пожар в батутном центре в Евпатории. По информации МЧС, это было короткое замыкание без дальнейшего горения.

Все новости пестрили этой информацией. При этом официально ни одного звонка на 101 мы не получили. Все фотографируют, выкладывают в чаты, но никто не звонит. И мы эту информацию получили уже из нашего инфополя, – рассказал спасатель.

В МЧС рекомендуют в каждом домовладении иметь первичные средства пожаротушения, а также специальные электронные извещатели.

Всего по стране ежегодно около 8 тысяч человек погибают на пожарах. Из них около 300 детей. Это действительно страшные цифры. Поэтому мы призываем граждан иметь дома под рукой первичные средства пожаротушения, – подчеркнул Игорь Скуртул.

источник: РИА Новости Крым