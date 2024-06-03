Главное следственное управление по РК и Севастополю — график приёма в июне

График личных приемов руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, запланированных на июнь (есть предварительная запись!):

5 июня — руководитель Главного следственного управления Владимир Николаевич Терентьев проведет прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в городе Севастополе.

15 июня — заместитель руководителя Главного следственного управления Быков Андрей Анатольевич проведет выездной прием граждан в следственном отделе по Нахимовскому району г. Севастополя.

26 июня — руководитель Главного следственного управления Владимир Николаевич Терентьев проведет прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Республике Крым.

Все интересующие вопросы, связанные с процедурой приема, просьба уточнять по номерам 8 (3652) 799-711, 799-713, 799-727.

При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

источник: пресс-служба Главного следственного управления по РК и Севастополю