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Главное следственное управление по РК и Севастополю — график приёма в июне

Главное следственное управление по РК и Севастополю — график приёма в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:35 03.06.2024

График личных приемов руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, запланированных на июнь (есть предварительная запись!):

  • 5 июня — руководитель Главного следственного управления Владимир Николаевич Терентьев проведет прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в городе Севастополе.
  • 15 июня — заместитель руководителя Главного следственного управления Быков Андрей Анатольевич проведет выездной прием граждан в следственном отделе по Нахимовскому району г. Севастополя.
  • 26 июня — руководитель Главного следственного управления Владимир Николаевич Терентьев проведет прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Республике Крым.
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Все интересующие вопросы, связанные с процедурой приема, просьба уточнять по номерам 8 (3652) 799-711, 799-713, 799-727.

При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.

источник: пресс-служба Главного следственного управления по РК и Севастополю

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