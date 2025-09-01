Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Главные новшества в школах Крыма — домашняя работа по часам и единая форма
Новости Республики
Главные новшества в школах Крыма - домашняя работа по часам и единая форма
фото: © Telegram-канал Владимира Константинова

Главные новшества в школах Крыма — домашняя работа по часам и единая форма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 01.09.2025

В школах Крыма с 1 сентября вступает в силу ряд изменений, которые затронут как учебный процесс, так и внеурочную деятельность. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замначальника управления – заведующая отделом общего образования и оценки качества Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Елена Сикачева.

По ее словам, ключевая цель нововведений – создание единого образовательного пространства, в котором будет комфортно и детям, и педагогам.

Для того, чтобы педагогам стало более комфортно, стараются сохранить для них дебюрократизацию рабочих процессов, а для ребенка – чтобы он не был перегружен лишними знаниями, но получил прочную основу, – отметила Сикачева.

Домашние задания и контрольные работы

Министерство просвещения РФ установило нормативы времени на выполнение домашнего задания. Теперь первоклассники должны тратить на него не более одного часа в день, ученики вторых-третьих классов – полтора часа, а четвероклассники – до двух часов. Контролировать нагрузку будут администрации школ, пояснили в крымском Минобразе.

Учитель может задать больше, но, тем не менее, если нужно будет скорректировать это домашнее задание, это вправе сделать администрация школы, – пояснила представитель минобраза.

Кроме того, введено ограничение на объем контрольных: они не должны занимать более 10% от общего времени изучения предмета, а их длительность сокращена до одного-двух уроков.

Изменения в школьной программе

С этого года обществознание начнут преподавать только с восьмого класса, при этом количество часов по предмету будет сокращено. Одновременно увеличится объем занятий по истории, в том числе вводится обязательный курс истории родного края для 5-7-х классов.

Школьная форма

В Крыму вводится единый стандарт школьной формы. В этом учебном году цветовая гамма еще не регламентируется, однако с сентября 2026 года все школы региона перейдут на форму синего цвета. Решение принято по итогам республиканского родительского собрания.

Единое расписание и профориентация

Для упрощения работы администрации и снижения нагрузки на учеников вводятся типовые расписания, разработанные Минпросвещения. Кроме того, в школах стартует республиканский проект «Образовательные вертикали». С 5 класса школьники будут знакомиться с различными профессиями, а с 7-го – изучать предметы углубленно по выбранным направлениям, включая математику, филологию и агротехнологии.

Мы только начинаем этот проект в регионе, в каждом городе и районе будут все образовательные вертикали. Такое условие им поставлено, но постепенно сеть будет расширяться, и, я надеюсь, что впоследствии такие вертикали будут в каждой школе, – отметила Сикачева.

Новый гимн и воспитательные проекты

Учебный год в республике начался с исполнения нового гимна Крыма, который теперь будет звучать еженедельно на школьных линейках. Также продолжатся занятия в формате «Разговоры о важном», а по четвергам вводится курс «Россия – мои горизонты», посвященный достижениям страны и вопросам профориентации.

Узнайте больше:  "Звонок из вуза" - самая популярная мошенническая схема к 1 сентября

Сикачева подчеркнула, что все изменения направлены на то, чтобы дети получали качественное образование и были готовы к будущей профессии.

Это позволит детям как минимум расширить свой кругозор, потому что когда мы говорим про ориентацию, начинать ее в 9 классе – это уже поздно. Современные дети знают, кто такой менеджер, или провайдер, кто такой блогер, но не знают, кто такой столяр, – заключила эксперт. 

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x