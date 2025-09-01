Главные новшества в школах Крыма — домашняя работа по часам и единая форма

Для того, чтобы педагогам стало более комфортно, стараются сохранить для них дебюрократизацию рабочих процессов, а для ребенка – чтобы он не был перегружен лишними знаниями, но получил прочную основу, – отметила Сикачева.

Для того, чтобы педагогам стало более комфортно, стараются сохранить для них дебюрократизацию рабочих процессов, а для ребенка – чтобы он не был перегружен лишними знаниями, но получил прочную основу, – отметила Сикачева.

По ее словам, ключевая цель нововведений – создание единого образовательного пространства, в котором будет комфортно и детям, и педагогам.

Министерство просвещения РФ установило нормативы времени на выполнение домашнего задания. Теперь первоклассники должны тратить на него не более одного часа в день, ученики вторых-третьих классов – полтора часа, а четвероклассники – до двух часов. Контролировать нагрузку будут администрации школ, пояснили в крымском Минобразе.

Учитель может задать больше, но, тем не менее, если нужно будет скорректировать это домашнее задание, это вправе сделать администрация школы, – пояснила представитель минобраза.

Кроме того, введено ограничение на объем контрольных: они не должны занимать более 10% от общего времени изучения предмета, а их длительность сокращена до одного-двух уроков.