Главные новшества в школах Крыма — домашняя работа по часам и единая форма

В школах Крыма с 1 сентября вступает в силу ряд изменений, которые затронут как учебный процесс, так и внеурочную деятельность. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала замначальника управления – заведующая отделом общего образования и оценки качества Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Елена Сикачева.
По ее словам, ключевая цель нововведений – создание единого образовательного пространства, в котором будет комфортно и детям, и педагогам.
Для того, чтобы педагогам стало более комфортно, стараются сохранить для них дебюрократизацию рабочих процессов, а для ребенка – чтобы он не был перегружен лишними знаниями, но получил прочную основу, – отметила Сикачева.
Домашние задания и контрольные работы
Министерство просвещения РФ установило нормативы времени на выполнение домашнего задания. Теперь первоклассники должны тратить на него не более одного часа в день, ученики вторых-третьих классов – полтора часа, а четвероклассники – до двух часов. Контролировать нагрузку будут администрации школ, пояснили в крымском Минобразе.
Учитель может задать больше, но, тем не менее, если нужно будет скорректировать это домашнее задание, это вправе сделать администрация школы, – пояснила представитель минобраза.
Кроме того, введено ограничение на объем контрольных: они не должны занимать более 10% от общего времени изучения предмета, а их длительность сокращена до одного-двух уроков.
Изменения в школьной программе
Школьная форма
Единое расписание и профориентация
Для упрощения работы администрации и снижения нагрузки на учеников вводятся типовые расписания, разработанные Минпросвещения. Кроме того, в школах стартует республиканский проект «Образовательные вертикали». С 5 класса школьники будут знакомиться с различными профессиями, а с 7-го – изучать предметы углубленно по выбранным направлениям, включая математику, филологию и агротехнологии.
Мы только начинаем этот проект в регионе, в каждом городе и районе будут все образовательные вертикали. Такое условие им поставлено, но постепенно сеть будет расширяться, и, я надеюсь, что впоследствии такие вертикали будут в каждой школе, – отметила Сикачева.
Новый гимн и воспитательные проекты
Учебный год в республике начался с исполнения нового гимна Крыма, который теперь будет звучать еженедельно на школьных линейках. Также продолжатся занятия в формате «Разговоры о важном», а по четвергам вводится курс «Россия – мои горизонты», посвященный достижениям страны и вопросам профориентации.
Сикачева подчеркнула, что все изменения направлены на то, чтобы дети получали качественное образование и были готовы к будущей профессии.
Это позволит детям как минимум расширить свой кругозор, потому что когда мы говорим про ориентацию, начинать ее в 9 классе – это уже поздно. Современные дети знают, кто такой менеджер, или провайдер, кто такой блогер, но не знают, кто такой столяр, – заключила эксперт.
