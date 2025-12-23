Главные символы Нового года для россиян — куранты, игристое и новогодний стол

В преддверии самой праздничной ночи «Пятёрочка» провела опрос среди россиян, чтобы узнать их ассоциации с Новым годом. Практически каждый второй ответил, что для него главным символом стал новогодний стол, ещё 46% россиян связывают праздник с боем курантов и шампанским.

Игристые вина остаются самым популярным напитком праздничной ночи – их выбрали более половины респондентов. 23% планируют поставить на стол крепкий алкоголь, 16% россиян купят к празднику тихие вина. Остальные респонденты собираются праздновать с безалкогольными напитками. Продажи в «Пятёрочке» подтверждают популярность игристых вин. За 11 месяцев 2025 года покупатели приобрели почти 53 млн бутылок шампанского. При этом, доля продаж игристых вин собственных брендов сети составила 13% от общего объёма, а их средняя оценка в мобильном приложении «Пятёрочки» достигла 4,92 баллов из 5 возможных.

Главным новогодним блюдом россиян станет «Оливье» – его приготовят 53% опрошенных; второе место россияне отдали «Селёдке под шубой». 34% респондентов признались, что обязательно поставят на стол горячее, а 20% закончат праздник кусочком торта. При этом, каждый десятый россиянин не планирует тратить предпраздничное время на готовку и закажет готовую еду с доставкой или купит любимые блюда в магазине.

44% респондентов верит, что желание, загаданное в новогоднюю ночь, обязательно сбудется. Почти 30% из них пишут пожелание на год на бумаге, сжигают её и высыпают пепел в бокал с игристым вином. Ещё 14% закупоривают записку в бутылке из-под шампанского. 55% опрошенных признались, что не будут загадывать желания, так как у них уже всё есть.

