Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Главные символы Нового года для россиян — куранты, игристое и новогодний стол
Новости Республики
Главные символы Нового года для россиян - куранты, игристое и новогодний стол
фото: stocksnap.io

Главные символы Нового года для россиян — куранты, игристое и новогодний стол

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:52 23.12.2025

В преддверии самой праздничной ночи «Пятёрочка» провела опрос среди россиян, чтобы узнать их ассоциации с Новым годом. Практически каждый второй ответил, что для него главным символом стал новогодний стол, ещё 46% россиян связывают праздник с боем курантов и шампанским.

Игристые вина остаются самым популярным напитком праздничной ночи – их выбрали более половины респондентов. 23% планируют поставить на стол крепкий алкоголь, 16% россиян купят к празднику тихие вина. Остальные респонденты собираются праздновать с безалкогольными напитками. Продажи в «Пятёрочке» подтверждают популярность игристых вин. За 11 месяцев 2025 года покупатели приобрели почти 53 млн бутылок шампанского. При этом, доля продаж игристых вин собственных брендов сети составила 13% от общего объёма, а их средняя оценка в мобильном приложении «Пятёрочки» достигла 4,92 баллов из 5 возможных.

Узнайте больше:  Курорты Крыма - в топе направлений, где в 2025 году цены на отдых росли сильнее всего

Главным новогодним блюдом россиян станет «Оливье» – его приготовят 53% опрошенных; второе место россияне отдали «Селёдке под шубой». 34% респондентов признались, что обязательно поставят на стол горячее, а 20% закончат праздник кусочком торта. При этом, каждый десятый россиянин не планирует тратить предпраздничное время на готовку и закажет готовую еду с доставкой или купит любимые блюда в магазине.

44% респондентов верит, что желание, загаданное в новогоднюю ночь, обязательно сбудется. Почти 30% из них пишут пожелание на год на бумаге, сжигают её и высыпают пепел в бокал с игристым вином. Ещё 14% закупоривают записку в бутылке из-под шампанского. 55% опрошенных признались, что не будут загадывать желания, так как у них уже всё есть.

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.