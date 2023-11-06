Главные вопросы, которые стоят перед «Виннипег Джетс» в нынешнем сезоне

После ухода из «Даллас Старз» в 2022 году тренерская карьера Рика Боунесса могла легко закончиться. Он тренировал команду «Виннипег Джетс» в сезоне 1988/89 и сумел найти работу на протяжении следующих четырех десятилетий. Он привел «Даллас» к неожиданному финалу Кубка Стэнли в сезоне 2019/20, а два года спустя чуть не шокировал «Калгари Флэймз» в первом раунде. Но «Джетс» нужен был авторитетный специалист, чтобы возглавить клуб в прошлом году, и они пригласили Боунесса, чтобы все пошло в правильном направлении. К середине битвы Боунесс выглядел серьезным претендентом на приз Джека Адамса. Но в то время как остальная часть Центрального дивизиона, казалось, становилась лучше, «Джетс» зашли в тупик и в конечном итоге стали одной из последних команд, прошедших квалификацию в постсезон. Конечно же, они не были претендентами на Кубок Стэнли. Будут ли сейчас? Бетторы могут сами ответить на этот вопрос, используя промокод пари матч.

Когда все развалилось в матче плей-офф против «Вегаса», Боунесс сказал, что он «очень разочарован и возмущен» недостаточными усилиями команды против будущих чемпионов Кубка Стэнли. Это было настолько откровенно, насколько можно было ожидать от тренера НХЛ в наши дни.

Хоть Боунесс и не добился особых успехов в НХЛ, он знает, как извлечь максимальную пользу из среднего хоккейного состава. Этот год станет еще одним большим испытанием для «Джетс» и, возможно, последним реальным шансом для Боунесса доказать, что он все еще качественный наставник для команды уровня НХЛ.

Перед нынешнем сезоном перед командой стоит несколько важнейших вопросов.

Будет ли Джош Моррисси развивать свой выдающийся сезон?

Некоторое время в прошлом году Моррисси был одним из лидеров, претендовавших на Норрис Трофи, забив 16 голов и набрав 76 очков. Учитывая, что он никогда раньше не набирал больше 37 очков, для 28-летнего защитника это был выдающийся прорыв. Но сможет ли он сделать это снова? Нет никаких сомнений в том, что он снова сможет набрать 50 очков, но является ли 70 реалистичной целью в будущем? Учитывая, насколько он важен для нападения «Виннипега», как при игре 5 на 5, так и в большинстве, он должен снова оказаться в тройке лучших по командному результату.

Это эпоха Коннора Хеллибака и Марка Шайфли?

У «Джетс» есть шесть ожидаемых UFA, включая пару ключевых ветеранов. Учитывая сообщения о том, что Хеллибак не подпишет новый контракт с клубом следующим летом, это может стать лебединой песней для лучшего вратаря в истории франшизы. 30-летний гоали так много сделал для команды, выиграв Везина Трофи в 2020 году и финишировав финалистом в 2018 и 2023 годах. Сегодня он, несомненно, один из лучших вратарей в лиге, но может стать редким игроком в стартовом составе в сезоне. Потому что он будет целью обмена вратарей для конкурирующей команды, которая хочет пойти олл-ин в этом году. Что касается Шайфли, второго по результативности игрока в истории франшизы с момента переезда из Атланты, то уже несколько месяцев ходят слухи о его будущем. Он говорит, что не хочет никуда переходить, но если в ближайшие годы «Джетс» уйдут на выжженную землю, Шайфли покинет команду одним из первых. У него остался один год по соглашению с измененной оговоркой о запрете обмена – может ли он стать для кого-то хорошим подспорьем в срок? Или он подпишет еще один контракт с единственной командой, которую он когда-либо представлял? В любом случае, не ждите, что слухи в ближайшее время утихнут.

Может ли Николай Элерс оставаться здоровым?

Элерс уже справился с некоторыми проблемами со здоровьем во время тренировочного лагеря. Когда он готов на 100 процентов, 27-летний игрок невероятно опасен. Но учитывая, что за последние три года было сыграно всего 154 игры из 220 возможных, проблема становится очевидной. Могут ли «Джетс» рассчитывать на то, что Элерс снова сможет достичь отметки в 30 голов и 60 очков?

Трудно доверять «Джетс» в этом году, учитывая все вопросы о будущем клуба. Но они по-прежнему остаются приличной хоккейной командой с некоторыми высококлассными игроками, которые стремятся сохранить эту мечту. Хотя мы не говорим о серьезном претенденте на чемпионство, у них есть элитный вратарь, топовый блюлайнер и несколько нападающих, которые все еще могут результативно.

Но хоккейные фанаты любят хаос. Как будет выглядеть этот состав в марте? Можете ли вы быть уверены в собственной уверенности команды? «Джетс» должны сосредоточиться на том, чтобы быть коллективом, против которого сложно играть. Они не боятся хитовать, и Elite Prospects называет «Джетс» второй по «физике» ростером в НХЛ. У них также есть солидный дуэт вратарей, что дает «Виннипегу» отличный результат на долгое время. Если они, наконец, смогут доверить Броссуа снять часть нагрузки со здорового Хеллибака, клуб может найти способ нанести серьезный ущерб соперникам.