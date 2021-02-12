Главный раввин Крыма Йехезкель Лазар обратился к крымчанам по поводу вакцинации от коронавируса

Слово главного раввина Республики Крым Йехезкеля Лазара о вакцинации

В Торе есть очень важная заповедь: «Берегите же очень души ваши» (Дварим 4:15). Она значит, что надо очень сильно беречь своё здоровье и свою душу. И понятно, что с распространением коронавируса каждый должен думать не просто о том, как он может не заразить себя, но и о том, как не заразить других.

Минимальное, что можно сделать, это по возможности не выходить из дома, соблюдать гигиену, мыть руки, носить маски.

Слава Богу, Всевышний дал людям мудрость и они сделали такую вакцину, которая, как говорят врачи и специалисты, помогает, чтобы человек не заразился и не заразил других. Если врач, которому вы доверяете, говорит, что это безопасно, можно и нужно пойти и сделать эту вакцину.

Мои знакомые врачи, с кем я общаюсь здесь и в Израиле, говорят, что наша местная вакцина «Спутник V» — одна из лучших в мире. Говорят, что она лучше, чем все остальные, потому что технология уже известна.

И главное, что я хочу сказать. Всё, что пишут, говорят, сказки по поводу чипов — это, конечно, всё ерунда. Потому что любое правительство не сделало бы так, чтобы люди страдали, люди болели и люди умирали. Поэтому я думаю, что можно доверять в первую очередь врачам и тем, кто изобрел эту вакцину благодаря даром знаний, который Бог им дал. А во-вторых надо доверять властям. Если они считают, что это нужно и даст нам возможность жить так, как мы жили до этого, и, возможно, лучше.

Каждый, кто может, хочет и считает нужным, должен беречь своё здоровье и здоровье своего окружения.

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