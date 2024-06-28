Никогда не закрывался! 160 лет храму Всех Святых в Симферополе

30 июня 2024 года исполняется 160 лет храму Всех Святых в Симферополе. История его, конечно, не сравнится с историей известных храмов Киевской и Московской Руси, но она интересна, потому что это единственный храм на всем Крымском полуострове, который никогда не закрывался.

История.

13 ноября 1858 года настоятель симферопольского Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Михаил Родионов обратился к архиепископу Херсонскому и Таврическому Димитрию с донесением о том, что церковный староста Преображенской церкви купец Василий Маслянников изъявил желание устроить часовню на новом, отведенном от города, кладбище.

Архиепископ Димитрий представил проект и чертеж часовни в Святейший Синод с просьбой его Высочайшего утверждения. К немалому удивлению В.Б. Маслянникова, из Святейшего Синода был прислан совершенно новый проект церкви «величественных размеров», на строительство которой у купца просто не хватало средств.

В 1863 году, побуждаемый благим намерением, Василий Борисович вторично обратился к епископу Таврическому и Симферопольскому Алексию, с просьбой разрешить устроить на новом кладбище часовню или временный молитвенный дом для отпевания в нем покойников, отложив исполнение Высочайше утвержденного проекта на неопределенное время.

Уже в следующем году появился новый небольшой храм. 14 июня 1864 года его освятили в честь Успения святой праведной Анны. Название церкви было выбрано не случайно. Еще в 1844 году в г. Симферополе нашлась благодетельница — вдова, полковница Александра Андреевна Бражникова. Она взяла на себя обязательство устроить в Александро-Невском кафедральном соборе левый придел в честь Успения праведной Анны. Эта святая была небесной покровительницей ее усопшей дочери, внучки Таврического вице-губернатора Андрея Ильича Шостака. К несчастью родителей, шестнадцатилетняя Аня (+ 26 декабря 1842 г.) простудилась при открытии памятника князю В. М. Долгорукову и, проболев три дня, скончалась.

Ко времени окончания постройки церкви на новом кладбище Таврический епископ Алексий (Ржаницын) распорядился освободить левый придел собора с целью устройства в нем ризницы для хранения архиерейских и священнослужительских облачений. В марте 1864 года из левого придела симферопольского Александро-Невского кафедрального собора в новую кладбищенскую церковь был перенесен иконостас с иконами Спасителя и Богоматери. Вместе с иконостасом к новой церкви перешло и название — Успения святой праведной Анны.

Утварью и ризницей Аннинская кладбищенская церковь снабжалась от Александро-Невского кафедрального собора г. Симферополя, к которому она до начала ХХ века была приписана, т.е. не имела ни отдельного штатного духовенства, ни прихожан. Службы в ней совершались поочередно причтом кафедрального собора во все поминальные субботы и в воскресные дни.

13 августа 1901 года Определением Святейшего Синода на новом кладбище г. Симферополя был открыт самостоятельный причт в составе священника и псаломщика, а также открылась школа грамоты с 4-х годичным сроком обучения. Вероятно, тогда же церковь получила и свое новое название — в честь Всех Святых. С началом осени свою работу при храме начала школа грамоты, позже преобразованная в четырехгодичную церковно-приходскую школу.

В 1912 году по благословению священноначалия был сформирован строительный комитет по постройке новокладбищенской колокольни и причтового дома. В состав комитета вошли священники Николай Швец и Стефан Шпаковский, а также староста церкви Симферопольский мещанин Никита Филаретович Фуксенбаум. 9 июня 1913 года, в Неделю Всех Святых, в новокладбищенской церкви служил Таврический епископ Димитрий (Абашидзе). После прочтения часов Владыка окропил святой водой новоустроенную при церкви колокольню. Так храм Всех Святых в г. Симферополе приобрел привычный для всех нас сегодня вид.

До Белого исхода в ноябре 1920 года и последующего утверждения на территории Крымского полуострова советской власти приход Всехсвятской церкви жил относительно спокойной жизнью, после — наступило время испытаний и скорбей. Преодолев их, храм выстоял, сохранив большую часть своих святынь, и удостоился иметь таких небесных покровителей как священномученик Тимофей (Изотов) и новомученик Стефан (Наливайко).

Всехсвятская церковь уникальна, т. к. напомним, за все годы своего существования она никогда не закрывалась, а с 1939 по 1941 год была единственным действующим храмом в Крыму. 15 июня 1944 года в храме Всех Святых через покаяние были воссоединены с Русской Православной Церковью все крымские священнослужители старого рукоположения. При жизни свт. Луки храм Всех Святых был местом прохождения и проверки знаний вновь посвященных и прибывших из иных областей священнослужителей. С 1944 по 1958 год крещение взрослых в Крымской епархии совершалось только в кладбищенской церкви Симферополя. На кладбище возле храма Всех Святых похоронены выдающиеся лица, вошедшие в историю Крымского полуострова 19-20вв. Духовенство и прихожане церкви чтут память погребенных здесь архипастырей и пастырей : митрополита Гурия (Егорова), епископа Михаила (Грибановского), архимандрита Тихона (Богославца) и многих других.

Священным местом для паломников, многие из которых получают духовную поддержку и исцеление своих недугов, остаются могилки , где когда-то почивали мощи святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), святителя Гурия (Карпова).

За все время существования приходско общины в церкви Всех Святых сменилось более двадцати настоятелей. С 2019 года Указом правящего архиерея настоятелем храма назначен протоиерей Владимир Кашлюк.

Сегодня основным направлением приходской деятельности являются: проповедь, богослужение, социально-благотворительное служение, церковное искусство, миссионерство, духовно-нравственное образование, а также обновительные, иконописные и реставрационные работы в храме.

Старинные колокола храма.

На колокольне Всехсвятского храма, среди ее восьми колоколов, есть также и самый старый симферопольский колокол, точнее сразу три, с царскими орлами, изготовленные еще в 19 веке. На одном клеймо крупнейшего в Российской империи производителя колоколов «П. И. Оловянишникова». Второй — производства московского завода Финляндского, выполнявшего заказы «первостепенной важности» (в частности, на этом заводе был отлит колокол весом в 4000 пудов для колокольни Ивана Великого в Кремле). А на третьем надпись: «Дар ее величества государыни императрицы Марии Александровны, 1872».

Чудо в конце ХХ века.

В 1998 г. в храме Всех Святых г. Симферополя, во время проведения реставрационных работ, проходивших в осенний период, с иконостаса малого алтаря, освящённого (по благословению архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в честь великомученика и победоносца Георгия, была снята из киота икона Христа Спасителя.

Через несколько дней сотрудники храма заметили, что на стекле киота, перед которым стояла икона, виднеется изображение, повторяющее образ, о чём было сообщено настоятелю храма протоиерею Вячеславу Цешковскому (+2014), который, в свою очередь, сообщил об этом в Управление Симферопольской и Крымской епархии. Незамедлительно во главе с правящим архиереем была создана комиссия, в которую вошли священнослужители, художники и иные независимые эксперты. Изучив ситуацию, было принято решение обратиться к ученым для проведения экспертизы, чтобы выяснить, произошла ли обычная диффузия красок, или это феномен, требующий тщательного изучения.

Прибывшая из Киева комиссия экспертов в марте 1999 г., проведя химические анализы и фотопробы, а также исследуя ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами, подтвердила нерукотворность явленного образа на стекле и его идентичность с явленным на стекле образом Божией Матери иконы «Призри на смирение», которая находится в г. Киеве в Свято-Введенском монастыре.

Нельзя не отметить характерные особенности данного чуда, не говоря уже о химическом составе и способе передачи изображения на стекло, что является загадкой для всех экспертов. Внимательно всмотревшись в стеклограмму, можно заметить, что она отпечатана как бы тоненькими лучиками. Эксперты пришли к выводу, что изображение на стекле – нерукотворный отпечаток иконной росписи, и представляет собой тонкий налет, состоящий из двух органических кислот и воска. Анализ, проведенный исследовательской группой, показал, что изображение на стекле возникло под воздействием излучения неизвестной природы, исходящего от самого образа. Подчеркнем, что стекло крепилось на определенном расстоянии от самой доски иконы.

Первоначально состав был по виду прозрачен и имел жидкомаслянистую структуру. Более семи месяцев проходил процесс кристаллизации, в настоящий момент мы рассматриваем закристаллизовавшийся состав на стекле. Но, как и в первое время при обнаружении, так и ныне, можно видеть изображение в негативе и позитиве. При создании тёмного фона сзади стекла образуется негативное изображение, при рассмотрении стекла на светлом фоне (фоне неба), – позитивное изображение. Причём изображение на стекле лика, рук явлены более совершенными, чем на самой иконе. Сама же икона была написана в XIX веке в стиле художественного академизма. Духовенство, и боголюбивый народ считает, что, поскольку это единственный храм в Крыму, который никогда не закрывался, то это явление нам Божественной милости для укрепления в вере. Особо важно это в периоды испытаний, дабы верующие люди особо чуствовали благодатную помощь и получали чудесные исцеления, что и происходит во Всехсвятской церкви на протяжении уже более четверти века.

Без преувеличения это чудесное явление, ниспосланное нам благодатью Святого Духа из Вышнего мира, православные христиане Крыма с благоговейным дерзновением назвали нерукотворным образом Христа Спасителя на благословенной Таврической земле.

Святыни храма.

Чудотворная икона Господа нашего Иисуса Христа, отобразившаяся на стекле в 1998 году. Священная могилка святителя Луки Крымского и Гурия Таврического. Икона св. блгв. кн. Александра Невского, хранившаяся в кафедральном соборе Симферополя до его разрушения в 1930 году. Иконы равноап. Марии Магдалины, вмч. Георгия Победоносца, вмч. Пантелеимона, прав. Симеона Богоприица и мч. Марфы, свт. Николая Чудотворца, свт. Иоасафа Белгородского, ап. Иоанна Богослова, архистратига Михаила, Божией Матери «Троеручица» и «Знамение». Старинная голгофа, гроб Господень и плащаница 19 века, икона- мощевик, ковчег с частицами мощей Гурия Таврического и Луки Крымского.

Также трудами церковно-приходской общины и при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году в помещении Древлехранилища Всехсвятского храма открылся приходской музей «Христианский Симферополь».

Базовая экспозиция, в которой представлены облачения трехступенчатой иерархии православной церкви – епископа, священника и диакона, старинные иконы, богослужебные сосуды и книги, церковная утварь XVIII-XX вв., и другие священные предметы в основном взяты из фондов древлехранилища храма.

Уникальнейшим экспонатом является антиминс храма Всех Святых, собственноручно подписанный святителем Лукой Крымским в 1947 году. Музей знакомит посетителей с историей не только Православия в столице Крыма, но и других христианских конфессий.

Пресс-служба храма Всех Святых

При использовании материалов монографии «Церковь Всех Святых в Симферополе и ее некрополь.» – Симферополь: Н. Орианда, 2020. Авторы монографии: протоиерей Алексей Астапов, протоиерей Владимир Кашлюк.

Просмотры: 12